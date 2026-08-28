Nepal'de sel felaketi: 475 ölü, Çin sınırında baraj gölü taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'de sel felaketi: 475 ölü, Çin sınırında baraj gölü taştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in Çin sınırındaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e ulaştı.

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükseldi. Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü ise taştı, arama çalışmaları durduruldu.

Nepal'de Himalayalar'dan kopan bir buzulun yol açtığı taşkın sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 475'e yükseldiği ifade edildi. Nepal ordusundan yapılan açıklamada ise Rasuwa ve Nuwakot bölgeleri de dahil olmak üzere en çok etkilenen bölgelerden 119'u yabancı uyruklu olmak üzere 900 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü taştı, arama çalışmaları durduruldu

Çin resmi medyası, çarşamba günü meydana gelen heyelan sonucu Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taştığını duyurdu. Yetkililer, bölgedeki kurtarma operasyonlarını askıya aldı. Durumu daha iyi değerlendirmek için göl çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Nepal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de sel felaketi: 475 ölü, Çin sınırında baraj gölü taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı
Hürmüz’de geçici anlaşma: İran’dan ABD’ye şart Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 10:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Nepal'de sel felaketi: 475 ölü, Çin sınırında baraj gölü taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement