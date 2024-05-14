Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Bartın'da yeniden görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Bartın'da yeniden görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Bartın\'da yeniden görüntülendi

Bartın'ın Irmağı'nda su samuru avlanırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Su samuru, 9 yıl aradan sonra Bartın'da yeniden görüntülendi.

14.05.2024 13:36
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve her yıl foto kapanlara yakalanan su samuru bir yıl aranın ardından Bartın'da yeniden görüntülendi. Su samuru, Bartın'da 9 yıl aranın ardından yeniden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bartın'ın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınlarında yürüyüş yapan Gürkan İşçan, ırmakta su samuru olduğunu fark etti. Su samurunun ırmakta balık avladığını fark eden İşçan, su samurunun avladığı balığı yediği anları saniye saniye kayır altına aldı. Bir süre daha avlanan su samuru, daha sonra ise ırmağın denize döküldüğü kısma doğru hareket ederek gözden kayboldu. Su samurunu görüntüleyen İşcan, "Su samuru önce ırmakta avlandı, sonra da avladığı balığı yedi. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru 2015 yılında ilk kez cep telefonu ile bölgede görüntülenirken, sonraki 8 yılda her yıl bölgeye kurulan foto kapanlara yansımıştı. Su samuru, Bartın'da 9 yıl aradan sonra yeniden cep telefonu ile görüntülenmiş oldu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Bartın'da yeniden görüntülendi - Son Dakika

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