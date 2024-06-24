Nevşehir'de 5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Öpen Genç Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de 5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Öpen Genç Kadın Tutuklandı

Nevşehir'de bir sosyal medya platformunda 5 yaşındaki kuzenini dudağından öpmeye zorlayan genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adli mercilere çıkarılan genç kadın tutuklandı. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun ailesiyle görüşerek danışmanlık hizmeti verdiğini ve çocuğun durumunu yakından takip edeceğini açıkladı.

24.06.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir sosyal medya platformunda 5 yaşındaki kuzenini dudağından öpmeye zorlayan genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adli mercilere çıkarılan genç kadın tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde D.Ö.K. adlı genç kadının 5 yaşındaki kuzeni ile çektiği videoda çocuğu zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. D.Ö.K., videoda dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" gibi ifadeler kullanmıştı. Videonun sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.Ö.K. gözaltına alındı. D.Ö.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Ürgüp Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Öpen Genç Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Öpen Genç Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement