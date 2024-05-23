Nevşehir\'de 6 hırsızlık olayına karışan şahıs suçüstü yakalandı

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Nevşehir'de 6 hırsızlık olayına karışan şahıs, son işinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'de 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından aranması bulunan şahıs, son girişiminde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın daha önceden 6 evden hırsızlık olayında 800 bin TL ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR