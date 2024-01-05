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Nevşehir'de Dükkan Sahibi Polise Çarptı - Son Dakika
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Nevşehir'de Dükkan Sahibi Polise Çarptı

Nevşehir'de bir dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma sonucunda dükkan sahibi, olaya müdahale ederek canını kurtaran polise araçla çarptı. Olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Nevşehir\'de Dükkan Sahibi Polise Çarptı
05.01.2024 - 11:52,
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Nevşehir'de dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma sonrasında dükkan sahibinin, olaya müdahale ederek canını kurtaran polise araçla çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nevşehir'de yaşandı. İddiaya göre, dükkan sahibi ile kiracı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartıma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri ilk önce olay büyümeden tarafları yatıştırdı. Polis, dükkan sahibini ise olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinden 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracı ile uzaklaşan dükkan sahibi G.S.Ö., dakikalar sonra tekrar geldi. Kiracılar da olay yerine gelen dükkan sahibini görünce aracına saldırdı. Dükkan sahibi ise aracını kalabalığın üzerine sürdü. Yaşanan arbede sırasında araç, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru Ş.K.'ye çarptı. Diğer meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracı ile polis memurlarına çarpan sürücü G.S.Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan G.S.Ö. ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesine daha sonra da Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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