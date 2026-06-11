Nevşehir\'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'in Avanos ilçesi ile Merkeze bağlı Göreme beldesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Avanos ve Göreme'de belirlenen adreslere 42 polis, 1 insansız hava aracı (İHA) ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde 3,15 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - NEVŞEHİR