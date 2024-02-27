Nevşehir\'de Gökhan Güveren\'i vuran katil zanlısı ve 10 kişi adliyeye sevk edildi

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Nevşehir'de Gökhan Güveren'i vurduktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı ile birlikte gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunan Gökhan Güveren, Ü.K.'nin iş yerine gitti. Burada tartışan ikiliden Gökhan Güveren, daha sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Gökhan Güveren'in peşinden dışarı çıkan Ü.K., pompalı tüfek ile önce iş yerinin içinde daha sonra da ara sokakta Güveren'e ateş etti. Başından vurulan Gökhan Güveren ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ü.K.'nin bir ticari taksi ile kaçtığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri zanlının Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasında ikamet eden eniştesi M.A.'nın evinde saklandığını belirledi. Jandarma ekipleri ile birlikte eve operasyon düzenleyen polisler katil zanlısı Ü.K. ile birlikte 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ü.K.'nin 2012 yılında Kayseri'de işlediği bir başka cinayetten dolayı cezaevine girdiği ve pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Ü.K. ve 10 kişi adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR