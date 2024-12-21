Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir\'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

21.12.2024 09:13
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Nevşehir'de kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Nevşehir - Kayseri kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki D.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ve 2 yolcu da yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden D.K.'nin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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