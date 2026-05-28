Nevşehir\'de parmağı kıyma makinesine sıkışan esnafı itfaiye kurtardı

Nevşehir'de sokakta et çeken bir esnafın parmağı kıyma makinesine sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, makinenin ağzını keserek vatandaşın sıkışan parmağını kurtardı.

Olay, İbrahimpaşa Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanının önünde kıyma çeken Tayfur Saygılı, kıyma makinesinin içine sıkışan et parçalarını temizlemek istediği sırada bir anda çalışan makineye elini kaptırdı. Parmağı makinenin içine sıkışan Saygılı, kendi imkanlarıyla elini kurtaramayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kıyma makinesinin metal bölümünü keserek sıkışan parmağı bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma çalışması sırasında tansiyonu düştüğü öğrenilen Tayfur Saygılı'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Serum takılan vatandaşın tedavisi, ekipler tarafından titizlikle sürdürüldü.

Parmağı sıkıştığı makineden kurtarılan Tayfur Saygılı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR