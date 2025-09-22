Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu - Son Dakika
Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu

Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu
22.09.2025 18:13
Nevşehir'de bir ortaokul önünde kız arkadaş yüzünden iki çocuk arasında çıkan kavgada, 15 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. 14 yaşındaki şüpheli ise gözaltına alındı.

Nevşehir'de iddiaya göre kız arkadaş kavgası sebebi ile çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti.

Nevşehir'de kahreden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız arkadaş sebebi ile F.A. (15) ile M.M.K.(14) arasında tartışma çıktı.

GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K., üzerinde bulunan bıçak ile F.A.'yı göğsünden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAKALANDI

Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.M.K. ise ekipler tarafından suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan F.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Kavga, Çocuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Sert:
    neden bıcak tasirki bu cocuklar.yazik. 0 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Anne bab 0 0 Yanıtla
19:15
