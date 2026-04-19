Nevşehir'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Nevşehir'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı

Nevşehir\'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı
19.04.2026 03:06
Aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu minibüs kontrolden çıkarak ağaçlara ve trafik lambasına çarptı.

Nevşehir'de aşırı yağış ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, orta refüjde bulunan 5 ağaca ve trafik lambası direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 FE 326 plakalı minibüsün sürücüsü Eyüp A., seyir halindeyken aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, orta refüjde bulunan 5 ağaca ve trafik lambası direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Trafik

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

23:26
Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
23:08
Nazilli’de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
Nazilli'de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
22:59
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
22:21
Adana’da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
SON DAKİKA: Nevşehir'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Advertisement
