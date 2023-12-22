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Nevşehir'de okullar arasında futbol maçında kavga çıktı - Son Dakika
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Nevşehir'de okullar arasında futbol maçında kavga çıktı

Nevşehir'de düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji arasındaki maçta öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı. Kavgaya karışan taraflar şikayetçi olmak için karakola gitti.

Nevşehir\'de okullar arasında futbol maçında kavga çıktı
22.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 13:59
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Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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