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Nevşehir'de Otomobil Çöp Konteynırına Çarparak Takla Attı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Çöp Konteynırına Çarparak Takla Attı

Nevşehir'in Kaymaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önce başka bir otomobile çarptı, ardından çöp konteynırına çarparak takla attı. Kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

08.01.2024 - 18:26,  Güncelleme: 18:28
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Önce otomobile sonra çöp konteynırına çarparak takla attı, o anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Kaymaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında önce bir otomobile daha sonra çöp konteynırına çarparak, takla attı. Kazada 2 sürücü hafif yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Niğde Karayolu Kaymaklı Beldesinde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 EU 747 plakalı otomobil ile 50 ZB 913 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 50 ZB 913 plakalı otomobil savrularak, çöp konteynırına vurup, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hafif yaralanan sürücülere müdahale etti. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla anı kamerada

Öte yandan, 50 ZB 913 plakalı otomobilin 50 EU 747 plakalı otomobile çarptıktan sonra çöp konteynırına çarparak, takla attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Nevşehir\'de Otomobil Çöp Konteynırına Çarparak Takla Attı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Otomobil Çöp Konteynırına Çarparak Takla Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de Otomobil Çöp Konteynırına Çarparak Takla Attı - Son Dakika
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