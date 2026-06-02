Nevşehir\'de Otomobil Yangını

Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay; Nevşehir- Ürgüp Karayolu üzerindeki Uçhisar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. yönetimindeki 50 AD 414 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, motor kısmında başlayan yangına müdahale ederek alevlerin aracın tamamına yayılmasını önledi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR