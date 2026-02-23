Nevşehir\'de park halindeki otomobil yandı

Nevşehir'de park halindeki bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 DE 858 plakalı Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR