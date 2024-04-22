Nevşehir'de 31 Mart tarihinde yapılan seçimler sonrası bir kişi, desteklediği aday kazanınca sevincini pompalı tüfekle rast gele ateş ederek kutladı. Cep telefonu ile çekilen görüntüler yeni ortaya çıktı.
Olay Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşandı. Ak Parti ve MHP adayının çekiştiği seçimleri önceki belediye başkanı olan MHP'li Harun Çekiç kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra sevinç gösterileri sokağa taştı. Seçmenler uzun araç konvoyları oluşturarak beldede tur atmaya başladı. Kutlamaların dozunu kaçıran Enes A. isimli vatandaş da aracından çıkarttığı pompalı tüfekle konvoyun önünü keserek havaya rast gele ateş açmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olayda kimse yaralanmazken kasaba halkı da ortaya çıkan görüntüler üzerine havaya rast gele ateş eden şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de Seçim Sonrası Pompalı Tüfekle Kutlama - Son Dakika
Gaziantep'te meskün mahalde tüfekle atış yaptığı anları sosyal medyada paylaşan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 4 bin 538 TL idari para cezası da kesildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet yivsiz ve ruhsatsız av tüfeği ile adet şarjör ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, talaş yüklü bir tır şarampole girerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?