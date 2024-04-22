Nevşehir\'de Seçim Sonrası Pompalı Tüfekle Kutlama

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Nevşehir'de 31 Mart tarihinde yapılan seçimler sonrası bir kişi, desteklediği aday kazanınca sevincini pompalı tüfekle rast gele ateş ederek kutladı. Cep telefonu ile çekilen görüntüler yeni ortaya çıktı.

Olay Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşandı. Ak Parti ve MHP adayının çekiştiği seçimleri önceki belediye başkanı olan MHP'li Harun Çekiç kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra sevinç gösterileri sokağa taştı. Seçmenler uzun araç konvoyları oluşturarak beldede tur atmaya başladı. Kutlamaların dozunu kaçıran Enes A. isimli vatandaş da aracından çıkarttığı pompalı tüfekle konvoyun önünü keserek havaya rast gele ateş açmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayda kimse yaralanmazken kasaba halkı da ortaya çıkan görüntüler üzerine havaya rast gele ateş eden şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. - NEVŞEHİR