Nevşehir'de tek teker sürücüsüne 250 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Nevşehir'de tek teker sürücüsüne 250 bin lira ceza kesildi

Nevşehir\'de tek teker sürücüsüne 250 bin lira ceza kesildi
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Nevşehir'de plakasız motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis tarafından yakalandı. Ehliyeti daha önceden geri alınan sürücüye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de plakasız motosikletiyle seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen sürücü; önce cep telefonu kameralarına, ardından polise yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay; geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Ç. yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de tek teker sürücüsüne 250 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de tek teker sürücüsüne 250 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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