Nevşehir'de telefonda tartıştığı kişiyi silahla vuran 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de telefonda tartıştığı kişiyi silahla vuran 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir\'de telefonda tartıştığı kişiyi silahla vuran 3 şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de telefonda tartıştığı Levent Ç.'yi silahla vurarak öldüren 3 şüpheli, plakasız araçla kaçarken polis tarafından yakalandı. Olayda ağır yaralanan Levent Ç., hastanede hayatını kaybetti; şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Nevşehir'de gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız olduğu görülen bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişinin, kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirlendi. Olayda ağır yaralanan şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Levent Ç.'nin bulunduğu yerin öğrenilmesi üzerine iki kardeş ve arkadaşları Rahman A. ile birlikte belirtilen adrese geldi. Burada araçtan hiç inmeden Levent Ç. ve yanında bulunan arkadaşına ateş eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden plakaları sökülmüş araçla kaçtı.

Polis ekipleri kısa sürede yakaladı

Şüpheliler olay yerinden panik içerisinde uzaklaşırken, bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Ekipler, şahısların kimlik kontrolünü yaptığı sırada yakın bölgede meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin anonsu duydu. Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'nın suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Gözaltı, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de telefonda tartıştığı kişiyi silahla vuran 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de telefonda tartıştığı kişiyi silahla vuran 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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