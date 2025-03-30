Nevşehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Ö. G.'nin (17) kullandığı traktör ile M. D.'nin (41) kullandığı 38 EP 996 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Mehmet D. (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan N.S. D. (17), H.N. (10), ve N.D. (38) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR