Nevşehir\'de Trafik Kazası: Astsubay Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan astsubay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza 2 gün önce, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobil sinyal vermeden şerit değiştirince aynı istikamette seyreden Berat Karabodur yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan eşi Berat Karabodur yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi B. Karabodur ve otomobil sürücüsü M.T., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Berat Karabodur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadabodur'un Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR