Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir\'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Talha İ. yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralanırken, minibüste bulunan Dursun Yıldız ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.06.2024 00:08
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Talha İ.'nin kullandığı 38 BD 555 alakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Talha İ. hafif yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Dursun Yıldız ağır yaralandı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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