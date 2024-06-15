Nevşehir\'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Talha İ.'nin kullandığı 38 BD 555 alakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Talha İ. hafif yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Dursun Yıldız ağır yaralandı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR