Nevşehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İstanbul'dan bayram tatili için Kapadokya'ya gelen araçların karıştığı kazada, yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.06.2024 20:20
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevşehir istikametinden Ürgüp istikametine giden Şafak K. idaresindeki 34 FCS 759 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde kavşağa girince Salih Ş. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri refüje savrularak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerile sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 50 FH 994 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Bugra Ş. ve Mustafa Ş. yaralandı. Yaralılar Ürgüp Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlardan birisinin İstanbul'dan bayram tatili için Kapadokya'ya geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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