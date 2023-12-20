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Nevşehir'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olan 24 yaşındaki Yusuf Ç., evinde ölü bulundu. Arkadaşlarından bir süredir haber alamayan Ç., evine giden arkadaşları tarafından cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir\'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu
20.12.2023 - 00:16,
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Haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre 2000 Evler Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartta tek yaşayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Yusuf Ç.'den arkadaşları bir süre haber alamadı. Telefonla Yusuf Ç.'yi arayan arkadaşları cevap alamayınca, evine giderek bakmak istediler. Evin kapısını çaldıklarında yine içeriden ses alamayan arkadaşları tekrar telefonla Yusuf Ç.'yi aradı. İçeriden telefon sesi gelmesi üzerine arkadaşları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Polis ve sağlık ekipleri evde Yusuf Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yusuf Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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