Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 91 gözaltı

02.06.2026 11:17
Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyona 550 polis katılırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" dedi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik başlatılan çalışmalarda yaklaşık 6 aylık teknik, fiziki ve mali takip yaptı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları ve IBAN numaraları tek tek analiz edildi. Çalışmalar sonucunda bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri belirlenirken, yaklaşık 10 milyar TL hacmindeki suç gelirinin hareketleri de takip edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transferlerinin izlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yürütülen soruşturmada paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen toplam 107 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Nevşehir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Kırıkkale, Ankara, İzmir, Van, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Aydın, Hatay, Karaman, Kütahya, Malatya, Niğde, Düzce, Siirt, Şırnak, Tokat ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirilirken, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

50 binden fazla kişi bahis oynamış

Öte yandan, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı belirlenen kişiler hakkında da işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde yılın ilk 5 ayında söz konusu bahis sitelerinde bahis oynadığı tespit edilen 50 binden fazla kişi belirlendi. Bu kişilere ilgili mevzuat kapsamında 100 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Bakan Gürlek: "Suç odaklarına büyük darbe vurduk"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Nevşehir merkezli gerçekleştirilen operasyonlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde suç ve suç gelirleriyle mücadelenin sürdüğünü belirten Gürlek, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Gürlek açıklamasında, "Bu sabah itibarıyla İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" ifadelerini kullandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona da değinen Gürlek, vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis şebekesine yönelik 28 ilde, 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 107 şüphelinin hedef alındığını belirtti. Gürlek, başarılı soruşturmaları yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

