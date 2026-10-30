Nevzat Aydın ifadesinde Çirkinler üyesinin 1 milyon Euro ceza tehdidini anlattı - Son Dakika
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Nevzat Aydın ifadesinde Çirkinler üyesinin 1 milyon Euro ceza tehdidini anlattı

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Nevzat Aydın ifadesinde Çirkinler üyesinin 1 milyon Euro ceza tehdidini anlattı
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Nevzat Aydın ifadesinde, Çirkinler üyesi K.A.'nın 1 milyon Euro ceza kestiğini, ödemezse çocuğunu öldüreceğini söylediğini anlattı. Aydın, oğlu için Trabzonspor'a 100 milyon lira ödediği haberlerini asılsız bulduğunu, K.A. ve haberi yapanlardan şikayetçi olacağını söyledi.

'Çirkinler' suç örgütü üyesinden tehdit aldığı öne sürülen Nevzat Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, "Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirterek, bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı" dedi.

İş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için '100 milyon lira ödedi' yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' suç örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından tehit edilmişti. Olayın ardından şikayetçi olan Aydın'ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"Bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi"

Aydın emniyet ifadesinde, çok farklı alanlarda şirketlerinin olduğunu belirterek, "28 Ekim 2026 tarihinde telefonuma kayıtlı olmayan bir numara beni Whatsapp üzerinden aradı. Erkek bir şahıs bana, 'Nevzat sen misin?' dedi. Ben de, 'evet' dedim. Şahıs bana, 'Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirterek, bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.

"Bu haberlerden sonra tehdit mesajları aldım"

İfadesinin devamında tehdit edildiği tarihten 1 hafta önce oğlu ile birlike maç için Trabzon'a gittiğini belirten Nevzat Aydın, "Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için oğlumla birlikte Trabzon'a gittim. Oğlum, maç seromonisine katıldı. Bunun üzerine bir gazetenin köşe yazarı olan B.C., konu hakkında çocuğumun yüzünü teşhir ederek, 'Nevzat Aydın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seromonide yer aldı' şeklinde asılsız haber yaptı. Ertesi gün diğer gazete ve internet siteleri de bu haberi alarak haberleştirdi. B.C.'nin belirtmiş olduğu konu tamamen asılsızdır. Ben, böyle bir parayı Trabzonspor'a vererek oğlumu seromoniye çıkartmadım. Bu haberlerden sonra tehdit mesajları aldım" dedi.

İfadesinin devamında haberi yapan kişilerden ve kendisini tehdit eden şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Aydın, "Beni telefon ile arayarak çocuğumu öldürmekle tehdit eden 'Çirkinler' grubu üyesi K.A. ile asılsız haber yapan gazete ve internet sitelerinden şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Nevzat AydınTrabzonspor3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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