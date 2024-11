New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

3.Sayfa

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis, saldırganın 51 yaşında olduğunu ve gözaltına alındığını bildirdi. Polis, saldırganın yerel saatle 08.20 sıralarında 30 yaşındaki bir adamı karnından bıçakladığını, ardından 2 saat sonra 60 yaşındaki bir adama saldırdığını belirterek, saldırganın yerel saatle 11.00 sıralarında ise bir kadını göğsünden bıçakladığını ifade etti. Yetkililer, bıçaklı saldırıların rastgele olduğunu ve saldırganın kurbanların her biriyle saldırıdan önce tartıştığını ifade etti. - NEW YORK