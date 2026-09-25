New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti, polis BM'ye yaklaştırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti, polis BM'ye yaklaştırmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York\'ta binlerce kişi Netanyahu\'yu protesto etti, polis BM\'ye yaklaştırmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta binlerce Filistin destekçisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için Manhattan'daki Bryant Park'ta toplandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında BM Genel Merkezi'ne doğru yürüyen göstericiler, binaya yaklaştırılmadı ve eylem olaysız sona erdi.

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara çıktı. Manhattan'daki Bryant Park'ta başlayan gösteride, "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle BM binasına yaklaşmalarına izin verilmeyen göstericiler, Netanyahu'nun New York'taki varlığına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar sokaklara taşındı. Manhattan'da bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu'nun New York'taki varlığını protesto ederek BM Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Kentin simge noktalarından Bryant Park'ta akşam saatlerinde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları ve Netanyahu karşıtı pankartlarla yürüyüşe geçti. Göstericiler, yoğun güvenlik önlemleri altında BM Genel Merkezi yakınlarına kadar ilerledi.

Binlerce kişi "Özgür Filistin" sloganlarıyla yürüdü

Manhattan'ın 42. Sokak üzerinde bulunan Bryant Park'ta başlayan protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Filistin'e destek vermek ve Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler, parkta toplandıktan sonra BM Genel Merkezi'nin bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Savaş suçlusu Netanyahu'yu New York'ta istemiyoruz" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları pankartlarla İsrail Başbakanı'na tepki gösterdi. Bryant Park'tan hareket eden kalabalık, Manhattan sokakları boyunca yürüyerek BM Genel Merkezi yakınındaki 1. Cadde ile 47. Sokak civarına ulaştı.

Göstericilerin BM Genel Merkezi'ne yaklaşmasına izin verilmedi

BM 81. Genel Kurulu nedeniyle dünya liderlerinin bulunduğu New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özellikle BM Genel Merkezi ve çevresinde güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, protestocuların binaya yaklaşmasına izin vermedi. Göstericiler, güvenlik bariyerleriyle çevrili bölgede Netanyahu karşıtı sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

İsrail yanlısı küçük bir grup karşıt gösteri düzenlemeye çalıştı

Filistin destekçilerinin düzenlediği protesto sırasında İsrail yanlısı küçük bir grubun da karşıt gösteri düzenlemeye çalıştığı görüldü. Binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı protesto gösterisi, yoğun güvenlik önlemleri altında herhangi bir olay yaşanmadan barışçıl şekilde sona erdi.

Kaynak: İHA
Binyamin NetanyahuDış PolitikaManhattanNew YorkGüvenlikPolitikaFilistin3. SayfaİsrailPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 05:03:50. #7.13#
SON DAKİKA: New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti, polis BM'ye yaklaştırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei