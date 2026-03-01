New York'ta İran Saldırılarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York'ta İran Saldırılarına Protesto

01.03.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Times Meydanı'nda yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldıları yüzlerce kişi tarafından New York'ta bulunan ünlü Times Meydanı'nda protesto edildi. Eylemciler, saldırıların derhal durdurulmasını talep ederek Manhattan sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi, ABD'nin en büyük şehirlerinden New York'ta protesto edildi. Kentin simge noktalarından Times Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce savaş karşıtı gösterici, Trump yönetimi ve İsrail'e tepki gösterdi. İran'a yönelik askeri harekatın başlamasının ardından savaş karşıtı gruplar tarafından ülke genelinde yapılan protesto çağrıları New York'ta da karşılık bulurken, gösteriye farklı etnik topluluklardan vatandaşların yanı sıra sendikalar, insan hakları savunucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Times Meydanı'nda toplandılar, Manhattan'da yürüdüler

Times Meydanı'nda ellerinde savaş karşıtı pankartlarla toplanan eylemciler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Meydandaki programın ardından protestocular Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis tarafından trafiğe kapatılan ana güzergahlarda ilerleyen kalabalık, yürüyüş boyunca sık sık "ABD, İran'ın üzerinden elini çek", "İsrail, Orta Doğu'dan elini çek" ve "İran'da savaş istemiyoruz" sloganları attı. Gösteriler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti. Times Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın yoğun caddeleri boyunca devam ederken, çevrede bulunan bazı vatandaşların protestoculara alkışlarla destek verdiği görüldü. Gösteri nedeniyle bölgede zaman zaman trafik akışı durduruldu.

NYPD geniş güvenlik önlemleri aldı

New York Polis Departmanı (NYPD), protesto boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestocular, yürüyüşün ardından olaysız şekilde dağılırken, savaş karşıtı grupların önümüzdeki günlerde ABD'nin farklı şehirlerinde benzer gösteriler düzenlemeyi planladığı öğrenildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Times Meydanı, New York, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa New York'ta İran Saldırılarına Protesto - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 02:12:47. #7.13#
SON DAKİKA: New York'ta İran Saldırılarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.