New York Times: İsrail'in kullandığı bombalar ABD yapımı

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ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in Refah'a geçtiğimiz pazar günü düzenlediği saldırıda kullandığı mühimmatın kalıntılarının ABD üretimi "GBU-39'a ait olduğunu" ve bu bombanın ABD'de "tasarlanıp üretildiğini" belirtti.

İsrail'in geçtiğimiz pazar günü Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu çadır kampa düzenlediği ve 45 kişinin öldüğü saldırıda ABD yapımı bombalar kullandığı tespit edildi. ABD merkezli New York Times gazetesi, saldırı sonrası kullanılan mühimmatın kalıntılarının ABD üretimi "GBU-39'a ait olduğunu" ve bu bombanın ABD'de "tasarlanıp üretildiğini" belirtti.

Gazete, bombanın cinsinin "GBU-39'u hedefe yönlendiren kanatçıkları kontrol eden kuyruk çalıştırma sistemi" ve "benzersiz cıvata deseni" gibi unsurlar sayesinde tespit edildiğini söyledi.

Bombanın kalıntılarında "81873" ile başlayan bir dizi numaraya ulaşıldığını aktaran gazete, bu numaraların ABD hükümeti tarafından GBU-39 da dahil olmak üzere bombalar için parça tedarik eden Colorado merkezli bir firmaya verilen "benzersiz tanımlayıcı kod" olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı. İsrail, dün ise Refah'taki El Mevasi çadır kampını vurmuş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi de yaralanmıştı. - NEW YORK