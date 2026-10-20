Niğde'de 15 yaşındaki çırağını darp iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de 15 yaşındaki çırağını darp iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de 15 yaşındaki çırağını darp iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Suçlamaları asılsız bulduğunu savunan işletme sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi, yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağı Yusuf Eymen D.'nin iş yerinde darp edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan berber S.G., yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Güçlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana gelen olayda iddiaya göre, Yusuf Eymen D. (15) ve bir başka çırak, iş yeri sahibi tarafından üst kata çağrılarak demir sopa ve süpürge sapıyla darp edildi. Darp edildikten sonra temizlik yapmaya zorlandığını öne süren Yusuf Eymen D.'nin ailesi, darp raporu alarak işletme sahibinden şikayetçi oldu.

İddiaları reddetmişti

Berber S.G. ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki darp iddialarını reddederek suçlamaların asılsız olduğunu savunmuş, hukuki mücadele başlatacağını belirtmişti. Yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklanan S.G. hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelNiğdeSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza Sanığın savunması ’pes’ dedirtti Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza! Sanığın savunması 'pes' dedirtti
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:48:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Niğde'de 15 yaşındaki çırağını darp iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei