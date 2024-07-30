Niğde\'de 3 Bin 122 Motosiklet ve Sürücüsü Denetlendi

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ay içerisinde 3 bin 122 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken 103 motosiklet trafikten men edildi.

Taşıt ve yaya trafiğinin şehir hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek sürücüler ve yayalar tarafından yapılan kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kırmızı ışıkta geçme, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanma gibi trafik kural ihlalleri ile sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullanımları denetlendi. Emniyet Müdürlüğü birimlerince, kazaları önlemek, sürücü ve yolcuların mevcut trafik güvenliğini artırmak amacıyla 2024 yılının ilk altı ayında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik Niğde genelinde yapılan denetimlerde 3 bin 122 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 582 kask takmamak, 155 sürücü belgesiz araç kullanmak, 153 yaya kaldırımı ve geçitlerini kullanmak, 571 diğer maddelerden olmak üzere toplamda bin 461 araç ve sürücüsüne 5.519.343 TL trafik idari para cezası uygulandı, 103 motosiklet ise trafikten men edildi.

Yapılan açıklamada; il genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinin artarak devam edeceği, vatandaşların mağdur olmamaları, kendi can ve mal güvenlikleri açısından azami derecede özen göstermeleri, trafik ortamında seyir halinde kullanacakları kask ve koruma ekipmanları ile trafik kurallarına uyarak diğer sürücülere de örnek olmaları trafik güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli olduğu vurgulandı. - NİĞDE