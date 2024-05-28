Niğde'de 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Niğde'de 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Niğde'de kendisinden bir süre haber alınamayan 43 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu. Olayın meydana geldiği yerde yapılan kontrollerde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı ve ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 15:21
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43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

NİĞDE - Niğde'de kendisinden bir süre haber alınamayan 43 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Efendibey Mahallesinde meydana geldi. 43 yaşındaki Oğuzhan Ç.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oğuzhan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuzhan Ç.'nin cenazesi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Ç'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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