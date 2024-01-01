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Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada ölen şahıs defnedildi, köye giriş çıkış kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika
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Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada ölen şahıs defnedildi, köye giriş çıkış kontrollü olarak sağlanıyor

Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Abdullah Gül'ün cenazesi geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi. Olay sonrası köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Niğde\'de akrabalar arasında çıkan kavgada ölen şahıs defnedildi, köye giriş çıkış kontrollü olarak sağlanıyor
01.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:06
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Niğde'de dehşet: 2 akrabasını öldürdü, akrabaları tarafından öldürüldü

NİĞDE - Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy meydanında kullanılmayan bir kıraathanenin önünde Ramazan G.(52), akrabaları Abdullah G.ve Ramazan G.ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ramazan G., Abdullah G. ve Ramazan G.'ye tabancayla ateş etti. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ramazan G.ve Abdullah G. hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akrabalarını vurduktan sonra evine giden Ramazan G. ise, bu kişilerin yakınları tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Ramazan G.de ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliden biri yakalanırken, Bayram G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Maalesef ilimiz merkez ilçeye bağlı Ağcaşar köyümüzde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi vefat etti. Olaya karışanlardan biri yakalandı, biri ise firari durumda. Adli süreç devam ediyor. Çok üzüntü verici bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Arkadaşlarımız şu an köyde gerekli tedbirleri aldılar. En kısa sürede olaya karışan diğer şahsı da yakalamış oluruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada ölen şahıs defnedildi, köye giriş çıkış kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de akrabalar arasında çıkan kavgada ölen şahıs defnedildi, köye giriş çıkış kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika
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