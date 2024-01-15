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Niğde'de araç çarpması sonucu çocuk yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de araç çarpması sonucu çocuk yaralandı

Niğde'de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç incelenmek üzere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de araç çarpması sonucu çocuk yaralandı
15.01.2024 - 14:24,
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Niğde'de karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuk, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Merkez Yenice Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu çocuğa 51 HN 651 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç ise incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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