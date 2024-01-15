Niğde\'de araç çarpması sonucu çocuk yaralandı

Niğde'de karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuk, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Merkez Yenice Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu çocuğa 51 HN 651 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç ise incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE