Niğde'de Asayiş Operasyonları: 30 Gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de Asayiş Operasyonları: 30 Gözaltı

Niğde\'de Asayiş Operasyonları: 30 Gözaltı
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Niğde'de asayiş çalışmalarında 30 kişi yakalanırken, 322 kişiye işlem yapıldı; çeşitli kaçakçılık faaliyetlerine de müdahale edildi.

Niğde'de 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, asayiş olaylarında 322 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 322 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 3 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 1 motosiklet, 3 kesici-delici alet, 1 küçükbaş hayvan ve 1 sopa ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında ise 23 şüpheli yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 105 litre etil alkol ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında ise 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince 3 şüpheli ölüm, 2 ateşli silahla yaralama, evden hırsızlık, intihara teşebbüs, ateşli silahla tehdit, ateş etme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar verme olmak üzere toplam 11 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 10 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerince denetlenen 29 bin 288 araç sürücüsünden, 188'i motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 535'ine cezai işlem uygulandı. 22'si motosiklet olmak üzere 149 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 582 araç sürücüsü denetlendi. İhlali tespit edilen, 80'i motosiklet olmak üzere toplam 578 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Niğde, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Asayiş Operasyonları: 30 Gözaltı - Son Dakika

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