Niğde\'de Barajda Boğulan Baba ve Kızının Cesetleri Bulundu

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Niğde'nin Bor ilçesinde bir çoban, baraj üzerinde iki cansız beden buldu. Boğularak hayatlarını kaybettiği değerlendirilen cesetlerin baba ve kızı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesinde bulunan barajda bir çoban, su yüzeyinde hareketsiz duran iki kişiyi fark etti. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin Ümit A. (30) ile kızı Fatma Hüma A. (4) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda baba ve kızının su yüzeyindeki cansız bedenleri kıyıya çekilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Baba ve kızının boğularak hayatlarını kaybettiği değerlendiriliyor. Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE