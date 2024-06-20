Niğde'de Bayram Tatilinde 47 Trafik Kazası

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Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi.

Niğde Valiliği Kurban Bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası olduğunu yapılan denetimlerde ise 12 bin 800 aracın denetlendiğini açıkladı. Niğde'de bayram tatilinin ilk beş gününde 19'u yaralanmalı olmak üzere 47 trafik kazasının meydana geldiğinin belirtildiğini yazılı açıklamada; "Bayram tatilinin ilk 5 günündeki verilere baktığımızda Niğde il genelinde 19'u yaralanmalı olmak üzere toplam 47 trafik kazası meydana geldi. 12 bin 800 araç denetlendi, bin 305 araca cezai işlem uygulandı" denildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik meydana gelen kazalarda yaralananlara acil şifalar dilerken sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak "trafik kurallarına uyalım, yolun sonu bayram olsun" dedi. - NİĞDE