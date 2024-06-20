Niğde'de Bayram Tatilinde 47 Trafik Kazası - Son Dakika
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Niğde'de Bayram Tatilinde 47 Trafik Kazası

Niğde Valiliği, bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde ise 12 bin 800 araç denetlendi ve bin 305 araca cezai işlem uygulandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, kazalarda yaralananlara acil şifalar diledi.

20.06.2024 16:00
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Niğde'de bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası meydana geldi.

Niğde Valiliği Kurban Bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 trafik kazası olduğunu yapılan denetimlerde ise 12 bin 800 aracın denetlendiğini açıkladı. Niğde'de bayram tatilinin ilk beş gününde 19'u yaralanmalı olmak üzere 47 trafik kazasının meydana geldiğinin belirtildiğini yazılı açıklamada; "Bayram tatilinin ilk 5 günündeki verilere baktığımızda Niğde il genelinde 19'u yaralanmalı olmak üzere toplam 47 trafik kazası meydana geldi. 12 bin 800 araç denetlendi, bin 305 araca cezai işlem uygulandı" denildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik meydana gelen kazalarda yaralananlara acil şifalar dilerken sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak "trafik kurallarına uyalım, yolun sonu bayram olsun" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Bayram Tatilinde 47 Trafik Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Bayram Tatilinde 47 Trafik Kazası - Son Dakika
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