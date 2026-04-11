Niğde\'de Camide Yangın

Niğde'de bir camide çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Efendibey Mahallesi'nde bulunan Muradiye Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cami cemaatinin durumu fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında caminin boş olması muhtemel faciayı engelledi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor. - NİĞDE