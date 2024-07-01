Niğde'de gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Niğde'de gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Niğde'de serinlemek için girdiği Gümüşler Baraj Göleti'nde kaybolan bir kişinin cansız bedeni dalgıç ekipler tarafından bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

01.07.2024 18:46
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Niğde'de girdiği gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

NİĞDE - Niğde'de serinlemek için girdiği Gümüşler Baraj Göleti'nde gözden kaybolan şahsın cansız bedeni dalgıç ekipler tarafından bulundu.

Olay dün öğle saatlerinde Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde meydana geldi. Serinlemek için girdiği gölette gözden kaybolduğu ihbarı yapılan Mehmet Elmas için arama çalışmaları başlatılmış, havanın kararması nedeni ile arama çalışmalarına ara verilmişti. Olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi alan Niğde Valisi Cahit Çelik; "Dün serinlemek için Gümüşler Barajı'na gelen 3 vatandaşımızdan bir tanesi göle serinlemek için girmiş. Arkadaşları gölden çıkmadığını görünce durumu ihbar etmiş ve hemen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini buraya sevk ettik. Adana ve Mersin'den dalgıç ekipleri talep ettik. Adana'dan 6, Mersin'den ise 4 kişilik dalgıç ekip geldi. 10 kişilik dalış ekibi vatandaşımızı dün 21.50'ye kadar aradılar ancak gece suyun içindeki görünürlük zor olduğu için ara verilmişti. Gün ışığı ile beraber arama çalışmaları başlatıldı" ifadelerine yer verdi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timinin sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Mehmet Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Elmas'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de gölette boğulan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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