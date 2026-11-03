Niğde\'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

Niğde'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde merkez Yukarıkayabaşı Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. idaresindeki 51 TC 994 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 31 P 5033 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü V.Y. ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.