Niğde'de işyeri kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de işyeri kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Niğde\'de işyeri kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Niğde'de meydana gelen işyerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve kayıt dışı cep telefonları ele geçirildi. Tutuklanan 1 şahıs cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

23.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Niğde'de işyeri kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Niğde'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen işyerinin kurşunlanması olayı ile ilgili Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şahıslar; Niğde ve Nevşehir'deki evlerine ve işyerlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ve işyerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik silah ve silaha ait 2 adet şarjör, 18 adet fişek, 5 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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