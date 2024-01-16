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Niğde'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Niğde'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı

Niğde'de meydana gelen kavgada, Selçuk Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucunda M.F. isimli bir kişi bacağından bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Niğde\'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı
16.01.2024 - 16:36,
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Niğde'de meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.F. bacağından bıçaklandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.F., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Selçuk, Niğde, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika


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