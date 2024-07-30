3.Sayfa

Olimpiyat tarihinde Türkiye için bir ilke imza attılar

"Türkiye vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığım için utandım" deyip Bakanlığa isyan etti

Görüntüler The Walking Dead\'den bir kare değil tamamen gerçek

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

Kenan Işık için tören düzenlendi! Bir isim tabutun başından hiç ayrılmadı

Sahtekarlar şimdi de diploma satmaya başladı! e-Devlet iddiaları ise tam skandal

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Niğde'de kuyuya düşen eşek kurtarıldı

NİĞDE - Niğde'de defineciler tarafından açık bırakıldığı düşünülen kuyuya düşen eşek vatandaşların sayesinde kurtarıldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Karaatlı Kasabasında meydana geldi. Kasabanın kırsal alanında vatandaşlar tarafından definecilerin açık bıraktığı iddia edilen bir kuyuya bölgede koyunlarını otlatan çobanın eşeği düştü. Çobanın eşeğini kurtarma çabasına bölgedeki vatandaşlar da iş makinası ile yardım etti.

Düştüğü kuyudan vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtarılan eşek sahibine teslim edildi.