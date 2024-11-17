Niğde\'de Motosikletli Gencin Ölümü

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Niğde'de motosikleti ile raylardan geçerken trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde istikametine doğru seyir halinde bulunan tren, raylardan karşıya geçmek isteyen Tugay O. (30) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tugay O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE