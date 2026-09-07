Niğde'de otoyol kontrolünde araçta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de otoyol kontrolünde araçta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Niğde\'de otoyol kontrolünde araçta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Niğde'de Ankara-Niğde Otoyolu gişelerinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 300 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de jandarma ekiplerince Ankara-Niğde Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Niğde Otoyolu Niğde Alın Gişeleri mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada; 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ankara, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de otoyol kontrolünde araçta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de otoyol kontrolünde araçta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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