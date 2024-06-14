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Niğde'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

NİĞDE Niğde'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Niğde- Bor yolunda meydana geldi. D.B. yönetimindeki 51 ABA 342 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden ve araçtan inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.