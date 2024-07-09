Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak şantaj yapan 10 kişi hakkında işlem başlattı. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

09.07.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele olayları kapsamında yaptığı operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak şantaj yapan 10 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonla çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin 'Siber Suçlarla Mücadele' kapsamında, 1 Temmuz tarihinde Niğde merkezli başlattığı Mersin ve Gaziantep illerini de kapsayan operasyonlarda "Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek, Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek ve Şantaj" suçlarından 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Operasyon, Jandarma, Niğde, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 19:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement