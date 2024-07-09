Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele olayları kapsamında yaptığı operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak şantaj yapan 10 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonla çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin 'Siber Suçlarla Mücadele' kapsamında, 1 Temmuz tarihinde Niğde merkezli başlattığı Mersin ve Gaziantep illerini de kapsayan operasyonlarda "Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek, Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek ve Şantaj" suçlarından 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE