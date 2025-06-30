Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırkeni, 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda ise 106,44 gram uyuşturucu maddesi ile 322 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - NİĞDE