Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 182 adet sentetik ecza, 134,42 gram uyuşturucu madde, 2 adet cam aparat ve 1 adet aseton ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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