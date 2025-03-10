Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - NİĞDE